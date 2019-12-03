شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية ورياح نشطة فى السعودية وغائم بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الطقس فى منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة فى السعودية، بينما يكون غائما فى الإمارات والبحرين ومشمس فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ومناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توالى درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة، تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مشمس معظم الوقت والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، نهاراً.

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كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 24° C والصغرى 17° C.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 12 الى 17 عقدة أحيانا ثم تتحول الى شمالية غربية عند الظهيرة، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 25 %.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تدفق السحب على محافظة "مسندم" ربما تؤدى لهطول أمطار متفرقة، وفرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم سواحل السلطنة.