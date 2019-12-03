شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجيش السورى نجح فى صد هجوم طائرات "بدون طيار" معادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجيش العربى السورى، فى صد هجوم طائرات مسيرة "بدون طيار" على مطار حماة العسكرى، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأفادت معلومات واردة من مطار حماة، بأن الجيش السورى استخدم منظومة "بانتسير" الدفاعية الروسية الصنع لإطلاق النار على طائرات "درون" المعادية.

وأظهر الفيديو منظومة "بانتسير" للدفاع الجوى، وهى تقوم باعتراض طائرات الجهاديين المسيرة، وتوقفها قبل أن تتمكن من إلحاق أضرار بالمطار.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصدر فى مطار حماة، أن وسائط الدفاع الأرضية استهدفت طائرة مسيرة أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المطار، ما أدى لانفجارها دون حدوث أى أضرار.

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