شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات العراق.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى كربلاء والنجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى فى العراق، بتجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى محافظتى كربلاء والنجف. ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال إن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والقوات الأمنية بالقرب من مجسرات الثورة ومرقد محمد باقر الحكيم، مؤكدا تجدد الاشتباكات أيضا مع المتظاهرين فى النجف بالقرب من مبنى المحافظة. Advertisements وتابع المصدر الأمنى، أن شرطة كربلاء دعت المتظاهرين السلميين للتعاون لحفظ الأمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات العراق.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى كربلاء والنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.