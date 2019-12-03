شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تهدد بطرد سفير السراج بسبب الاتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية فى أثينا، إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكرى الذى وقعته طرابلس مع أنقرة الأسبوع الماضى.

ووفقا لقناة "فرانس 24"، أكد ديندياس، أن اليونان تريد الإطلاع على الاتفاق فى مهلة أقصاها يوم الجمعة، وإلا فإن السفير سيعتبر شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد".

وقال ديندياس: "لا يقتصر الأمر على عدم إطلاعنا على مضمون الاتفاق، بل يتعدّاه إلى إخفائه عنا"، مضيفا أن أثينا شعرت بأنها "خدِعت" بعدما أبلغتها طرابلس فى سبتمبر أن أى اتفاق من هذا النوع لن يوقّع.

وأضاف ديندياس، إن اتفاق الحدود البحرية "يقارب المهزلة" لعدم أخذه فى الاعتبار جزيرة كريت اليونانية.

كما أعلن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد الماضى، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسى خلال قمته المقررة هذا الأسبوع فى لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

Advertisements

وقال ميتسوتاكيس، إن الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولى، ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر.

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضى عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيرى تركيا وليبيا فى أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".

ووقعت حكومة الوفاق بطرابلس وتركيا، الأربعاء الماضى، اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمنى وأخرى فى المجال البحرى، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسى التابع لحكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مدينة إسطنبول.