عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغوة بيضاء برائحة حادة تغطي شواطئ تشيناى بالهند.. صور

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شهدت شواطيء " تشيناي " المعروفة بـ "مدراس"، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية اليوم الاثنين، كمية كبيرة من الرغوة البيضاء التي غطت الشاطيء.



وقام الشباب والفتيات والأطفال بالتمتع بالرغوة البيضاء الكثيفة التي تشبه الغيوم، والتقاط العديد من الصور على الرغم من الرائحة الحادة الصادرة عنها.

Advertisements

ومن جانبها طلبت السلطات من صيادي الأسماك عدم الخروج إلى البحر، في الوقت الذى رفعت السلطات حالة التأهب لتجنب حادث حصل العام 2017 ونفقت خلاله آلاف الأسماك بسبب موجة تلوث طالت الشواطئ.

وقال مجلس مراقبة التلوث في ولاية تاميل نادو إنه يحلل عينات من الرغوة التي انتشرت على كيلومترات عدة على الشاطئ.

وقال جياسيلان (30 عاما) أحد الصيادين بالمنطقة أن الزبائن لا يريدون شراء حتى الكمية الصغيرة من السمك التي تمكن من اصطيادها في الأيام الأخيرة. وعلق: "الجميع يظن أنها ملوثة. تراجع مدخولي إلى الصفر تقريبا".

فيما حذر أطباء من أن هذه الرغوة قد تسبب مشاكل جلدية، لافتا إلى أن هذه الرغوة تتشكل في موسم الأمطار في كل سنة، لكن الظاهرة أقوى هذه السنة.