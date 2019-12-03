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مسؤول بالخارجية الأمريكية يؤكد الإفراج عن المساعدة العسكرية للبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة أفرجت عن المساعدة العسكرية للبنان.

وكان معاون بالكونجرس، أبلغ رويترز فى وقت سابق، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت حظرا عن مساعدة أمنية للبنان، مما سمح بالإفراج عن 105 ملايين دولار، ولم يتضح بعد سبب حجب هذه الأموال.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس فى 31 أكتوبر الماضى، بأن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض ومجلس الأمن القومى قررا حجب المساعدة العسكرية دون تقديم توضيح للسبب.

وذكر المعاون بالكونجرس، أن الإدارة لم تقدم بعد توضيحا لقرار حجب الأموال التى كان الكونجرس ووزارة الخارجية وافقا على تقديمها للبنان، ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.

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وكان أعضاء الكونجرس والدبلوماسيون الأمريكيون أبدوا معارضة شديدة لقرار حجب الأموال، قائلين إنها كانت مهمة لدعم الجيش اللبنانى وسط حالة عدم الاستقرار فى ذلك البلد والمنطقة.

 

 

 

 

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