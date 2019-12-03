دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صورة: هكذا احتفل غوغل باليوم الوطني الإماراتي الـ 48

شارك محرك البحث الشهير غوغل في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ 48، والذي يوافق يوم الإثنين 2 ديسمبر، حيث قام بتغيير واجهته الرئيسية احتفالًا بهذه المناسبة.

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فلمستخدمو محرك البحث غوغل في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيظهر لهم الشعار الخاص الذي وضعته غوغل احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي، وهو عبارة عن علم الإمارات يرفرف بداخل نصف دائرة خضراء، وفي الخلفية تظهر سماء وسحب.

© alqiyady صورة: هكذا احتفل غوغل باليوم الوطني الإماراتي الـ 48

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر من كل عام بيومها الوطني، حيث يوافق هذا العام مع الذكرى الـ 48 لتأسيس اتحاد الإمارات السبع.

ويعد اليوم الوطني الإماراتي من أبرز وأهم المناسبات التي تقام في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتزين إمارات الدولة بأعلام الإمارات استعداداً لهذا اليوم، حيث تنتشر عادة زينة بألوان العلم الإماراتي: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.

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كما تقام كل عام العديد من الأنشطة الاحتفالية المتنوعة احتفالاً بهذا اليوم المميز، ومن ضمنها عروض الألعاب النارية، ومواكب وطنية تحتفي بتقاليد الإمارات وبتنوع الثقافات التي تحضتنها على أرضها.المزيد:

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