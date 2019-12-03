عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذير أخير.. واتسآب جولد يخترق هاتفك

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذر خبراء التقنية مستخدمي تطبيق "واتسآب"، من تحميل تطبيق يحمل اسم "واتسآب جولد"، مشيرين إلى أنه خدعة لاختراق الهاتف.



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وكان أول ظهور لـ"واتسآب جولد" عام 2016، ويتم إرسالها للمستخدمين على أنه نسخة مطورة لـ"واتسآب"، رغم أنه لا يوجد إلا إصدار واحد من "واتسآب"، وهو التطبيق المستخدم بالفعل في جميع أنحاء العالم، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تتكون الرسالة، التي يمكن أن تصل إليك من جزأين، يقول الجزء الأول إن مقطع فيديو سيصدر في الغد باسم "Martinelli" الذي سيخترق هاتفك، وأنه لن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".

وبحسب الصحيفة، فإن النصف الثاني من الرسالة يحذر من "واتس آب جولد"، وهو عملية احتيال حقيقية، وتقول: "إذا تلقيت رسالة لتحديث "واتس آب" إلى "واتس آب جولد"، فلا تنقر فوقها"، مشيرة إلى أن "هذا الفيروس معقد جدا، ويجب عليك تحذير الجميع، وقدم النصح للجميع بعد حذفها".