عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة فيسبوك تقدم خدمة جديدة لمستخدميها

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فيسبوك، الإثنين، أداة جديدة تتيح لمستخدمي شبكتها الاجتماعية نقل صور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على الشبكة مباشرةً إلى خدمات أخرى، وستكون البداية مع خدمة الصور من جوجل Google Photos.



وقالت "فيسبوك" في منشور على مدونتها: "إننا في فيسبوك نعتقد أنه إن كنت تشارك البيانات مع خدمة ما، فيجب أن تكون قادرا على نقلها إلى خدمة أخرى. هذا هو مبدأ قابلية نقل البيانات، الذي يمنح الناس التحكم والاختيار مع تشجيع الابتكار أيضا"، بحسب موقع aitnews.

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وأشارت "فيسبوك" (عملاق التواصل الاجتماعي في العالم الذي يستخدمه ما يزيد على 2.48 مليار مستخدم نشط شهريا)، إلى أن هذا القرار يأتي بعد التشاور مع صناع السياسات، والمنظمين، والأكاديميين، وغيرهم.

كما أشارت "فيسبوك" إلى أنها منذ نحو 10 سنوات تتيح للمستخدمين تنزيل المعلومات الخاصة بهم من "فيسبوك"، أما أداة نقل الصور الجديدة التي سوف يبدأ طرحها بدءا من اليوم فهي قائمة على الشفرة التي طُورت من خلال المشاركة في مشروع نقل البيانات المفتوح المصدر، وسوف تكون الميزة متاحةً في البداية بإيرلندا، على أن تُتاح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من 2020.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الأداة الجديدة من خلال إعدادات "فيسبوك" داخل قسم "معلومات فيسبوك" Facebook Information، وهو المكان ذاته الذي يمكن منه تنزيل المعلومات. وحفاظا على الخصوصية، فإن جميع البيانات التي تُنقل إلى خدمة Google Photos مشفرة، وسوف يُطلب من المستخدمين إدخال كلمة المرور قبل بدء النقل.