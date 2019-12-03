عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة بريطانية تقدم رحلات طيران بجنيه إسترليني واحد فقط

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحلم كثيرون بالسفر إلى وجهات يريدون زيارتها، بغرض السياحة أو زيارة الأصدقاء والأقارب، لكن أسعار تذاكر الطيران عادة ما تقف عائقا أمامهم.



لكن مع موسم التخفيضات، من "الجمعة السوداء" إلى "الاثنين الإلكتروني"، طرحت شركات طيران عروضا لا تصدق على أسعار تذاكرها، وعلى رأسها "فيرجن أتلاتنك" البريطانية.

وقالت الشركة، الاثنين، إنها بإمكان المسافرين على خطوطها شراء تذاكر ذهاب وعودة بقيمة جنيه إسترليني واحد.

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وأوضحت "فيرجن أتلانتك" أنها ستمنح عبر موقعها 90 تذكرة ذهبية لوجهات سفر عدة دون أن تحددها، بحيث يجب على من يرغب في الحصول عليها زيارة الموقع الإلكتروني للبحث والشراء قبل النفاد.

وسيتمتع الحاصلون على هذه التذاكر بمزايا عدة، منها الحصول على مقاعد مع مسافة مريحة للأقدام، وأولوية إنهاء إجراءات السفر، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولتسهيل البحث عن الوجهات ومواعيد الرحلات الخاصة تلك التذاكر، نشرت الشركة في حسابها على موقع "تويتر" تغريدات تحتوي على حيل لتوفير الوقت والجهد في البحث.

لكن الأمر غير السعيد في القصة، أن التذاكر غير معفاة من الضرائب والرسوم، لكنها مع ذلك ستبقى رخيصة الثمن بشكل لا يصدق.