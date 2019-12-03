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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيدرر أول إنسان حي على عملة بتاريخ سويسرا الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 في تكريم يجسد مسيرته الأسطورية، قالت الحكومة السويسرية إنها ستنتج عملة فضية بقيمة 20 فرنك، وستضع عليها صورة روجر فيدرر.

وأضافت أن هذه المرة الأولى التي تضع فيها صورة شخص حي على عملة تذكارية. وستوضع صورة فيدرر على عملة معدنية بقيمة 50 فرنك أيضا العام المقبل. Advertisements وتقول الحكومة إن أسطورة بطولات التنس الكبرى غراند سلام، الفائز بها 20 مرة، هو "أنجح رياضي فردي سويسري، وهو سفير مثالي للبلاد". وسيظهر فيدرر على العملة المعدنية وهو يلعب ضربة خلفية بيد واحدة. وتقول الحكومة إنها قد تصدر 95 ألف قطعة، بتكلفة 30 مليون فرنك سويسري، وستكون متاحة في يناير المقبل. وسيكون لعملة الخمسين فرنك تصميم مختلف، وفقا لما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس".

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