الإمارات تفخر بـ «إرث الأولين» وقيادة خليفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود ونواب الحكام، والشيوخ وضيوف الدولة، أمس، الاحتفال الرسمي ب«اليوم الوطني الثامن والأربعين» لدولة الإمارات الذي أقيم في استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة أبوظبي تحت شعار: «إرث الأوّلين» برعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وشهد الاحتفال، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

ورفع أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام والشيوخ، أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة «اليوم الوطني الثامن والأربعين» لدولة الإمارات. داعين المولى عز وجل ، أن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية، ويبقيه سنداً وذخراً لوطنه وشعبه.

وأعربوا عن اعتزازهم وفخرهم بالنهج السديد لسموّه، في كل ما فيه خير دولة الإمارات، ورفعتها ونماؤها، ورخاء شعبها.

كما حضر الاحتفال ضيوف البلاد، السلطان عبد الله ابن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، ورمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان، وأرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا.

وحضر الاحتفال أيضاً سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وصقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء «مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، وسموّ الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس التنفيذي في أبوظبي، إلى جانب إدوارد بوليسونار، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البرازيلي، وميديت غولييف، وزير الصناعات الدفاعية في جمهورية أذربيجان، وعدد من كبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، ضيوف البلاد.

(وام)