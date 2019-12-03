محمد بن زايد يزور طفلة فاته السلام عليها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، منزل عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي في أبوظبي.

وأعرب المزروعي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم بزيارة سموه التي تجسد عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة بأبناء الوطن وخصوصيتها، شاكرين لسموه هذه الزيارة التي أدخلت السرور والسعادة إلى نفوسهم خاصة أنها تزامنت مع احتفالات دولتنا بيوم اتحادها.

وتبادل سموه وأفراد أسرة المزروعي الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة اليوم الوطني ال 48 لتأسيس الاتحاد.وام

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