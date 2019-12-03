شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يطالب مجلس الأمن بالتدخل لمواجهة أطماع تركيا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجيش الليبي مجلس الأمن الدولي بالتدخل لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا، مشيرا إلى أن "تركيا أصبحت طرفا مهددا لمصالح الشعب الليبي".

واتهم الجيش الليبي، في بيان نقلته قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الاثنين، أنقرة بدعم "الميليشيات والمجموعات الإرهابية في طرابلس".

وذكر الجيش الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول استغلال "الموت السريري" لحكومة فايز السراج في طرابلس لعقد اتفاقات معه.

ونفى الجيش في بيانه أن تكون حكومة السراج في طرابلس لها أي حق توقيع تفاهمات خارجية، مشددا على أن "اتفاق السراج مع أردوغان باطل".

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وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وجه اليوم خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واعتبر صالح المذكرة بين أردوغان والسراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.

يذكر أن حكومة الوفاق الليبية وتركيا وقعت في وقت سابق اتفاقيتين: الأولى حول التعاون الأمني والأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع السراج وأردوغان في إسطنبول.