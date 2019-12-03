شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والأردن يبحثان الوضع فى سوريا والتسوية العربية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، التقى مع وزير الخارجية الأردني السابق، مروان قاسم، والذي شارك في جلسة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" التي جرت في فترة 28-30 نوفمبر.
وجاء في بيان الخارجية الروسية - أوردته وكالة "سبوتنيك" - "تم خلال النقاش تبادل شامل للآراء حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على مشكلة التسوية السورية والحال في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".
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