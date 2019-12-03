الدفاع التركية تعلن استشهاد جنديين شمالي سوريا والعراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، استشهاد جنديين، شمالي سوريا والعراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن جنديا استشهد في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا، جراء قذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وأكد أن القوات التركية ردت على مصادر إطلاق القذائف في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، دمرت فيها أهدافا إرهابية.

وأضاف البيان أن جنديا استشهد في منطقة عملية "المخلب" شمالي العراق، في اشتباكات بين القوات التركية وإرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية.

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وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة جندي، نقل إلى المستشفى.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

كما أطلقت القوات التركية في 27 مايو/أيار الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.