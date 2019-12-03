سفير تركيا بالخرطوم يؤكد دعم بلاده للسودان في "الصحة والتعليم"

الخرطوم/الخليج 365

أكد السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، الإثنين، دعم بلاده للسودان في مجال الصحة والتعليم.

جاء ذلك لدى لقائه حاكم ولاية جنوب دارفور، اللواء هاشم خالد محمود، بمدينة نيالا مركز الولاية، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

والإثنين وصل السفير التركي إلى ولاية جنوب دافور غربي البلاد، في زيارة تستغرق يومين.

وأشار نذير أغلو إلى العلاقات المتميزة بين تركيا والسودان.

ووعد بتقديم مزيد من المساعدات للسودان في المجال الصحي والدعم بالأجهزة والمعدات الطبية.

ولفت إلى أن الصحة تعد المحور الذي يهم الناس في حياتهم اليومية وأن تركيا قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن حاكم ولاية جنوب دارفور والسفير التركي بحثا أوجه التعاون المشترك مع حكومة الولاية في المجالات الخدمية الصحية والتعليمية التى يقدمها الأتراك.

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كما تفقد السفير مدرسة وقف المعارف التركية الثانوية ومركز رعاية الأيتام.

وأفاد ذات المصدر أن نذير أوغلو عقد عدد من اللقاءات بالمؤسسات الخدمية، من بينها لقاء مع مدير عام وزارة الصحة بالولاية، محمد إدريس عبد الرحمن.

من جانبه، أكد إدريس متانة العلاقات السودانية التركية في المجالات كافة.

ودعا إدريس وفق الوكالة، الحكومة التركية إلى تقديم المزيد من الدعم للخدمات الصحية.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

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