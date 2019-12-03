ليبيا.. "الوفاق" تعلن مقتل 15 من قوات حفتر خلال محاولة تسلل

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، مقتل أكثر من 15 عنصرا من قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، بينهم مرتزقة، خلال محاولة تسلل بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.

وقال آمر (قائد) غرفة العمليات الميدانية بعملية "بركان الغضب" (تتبع الوفاق)، اللواء أحمد أبوشحمة، إن قواتهم تعاملت بدقة مع تجمعات لقوات حفتر حاولت التسلل إلى محور الخلاطات بعد تحديدهم من فرق الرصد والاستطلاع.

وأضاف أبوشحمة، في بيان نشره المركز الإعلامي للعملية، أن مصادرهم الميدانية أفادت بمقتل أكثر من 15 عنصرًا تابعين لحفتر، بينهم مرتزقة، إلى جانب تدمير 10 آليات مسلحة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر بشأن البيان.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على 3 آليات عسكرية لقوات حفتر بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.

وأضافت عملية "بركان الغضب": "الاستيلاء على الآليات تم خلال تعاملها عصر الإثنين، مع عناصر لقوات حفتر والمسنودة بالمرتزقة".

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365 أن "مواجهات عنيفة شهدها محور الخلاطات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر حفتر حيث سمعت أصوات المدفعية واشتباكات بشكل كثيف".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.