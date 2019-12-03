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ميسي يتوج رسميًا بجائزة الكرة الذهبية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تُوِّج الأرجنتيني ليونيل ، هداف ، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وتفوَّق ليونيل ميسي، على كلٍ من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ، والبرتغالي ، مهاجم يوفنتوس.

كان ميسي، الذي قاد برشلونة للفوز بلقب ، والوصول لنصف نهائي كوبا أمريكا، قد فاز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب بالعالم.

وهذه هي المرة السادسة، التي يحرز فيها ميسي الكرة الذهبية، ليتفوق على غريمه ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي توج بالجائزة 5 مرات.

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