“ذا لايبرري هاوس” .. النادي الحصري الأول لسيدات ورجال الأعمال يفتتح في الرياض

صحيفة الخليج الإلكترونية

تلبية لحاجة مجتمع الأعمال وكبار التنفيذيين في الرياض لمرافق ترتقي لتطلعاتهم في أجواء من الرفاهية والخدمات الراقية الحصرية التي تمكنهم من توسيع دائرة معارفهم وتمنحهم متعة الاسترخاء وقضاء أوقات من المتعة والفائدة، افتتح بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩ نادي “ذا لايبرري هاوس” الذي يعد أول نادي حصري خاص لسيدات ورجال الأعمال وكبار التنفيذيين وروّاد الأعمال على مساحة تزيد على 2400 متر مربع تتوزع على ثلاث طوابق تضم العديد من المرافق التي تمتاز بالذوق الرفيع واللمسات الفنية الفريدة والخدمات الفائقة . وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوصول الدولية (مالكة النادي) الأستاذ نايف الغيث أن “ذا لايبرري هاوس” هو أول نادي من نوعه في المملكة يفخر بما يقدمه من إمكانات تناسب وتلبي احتياجات سيدات ورجال الأعمال وكبار التنفيذيين في الرياض من حيث موقعه في قلب العاصمة في طريق الملك عبد العزيز مما يمنحه سهولة الوصول والقرب من مركز الملك عبد الله المالي وأهم الطرق المؤدية إليه من مختلف أرجاء الرياض .

وكشف المدير العام الاستاذ مشاري بن خالد المبيريك أن “ذا لايبرري هاوس” هو نتاج إبداع كبرى شركات التصميم الداخلي في المنطقة، ويضم العديد من المرافق منها الملتقى الرئيسي ومكتب فاخر مخصص للأعضاء وقاعة تنفيذية وقاعة اجتماعات متعددة الاستخدامات وجاليري لتقديم العروض من داخل المملكة وخارجها للأفراد أو الشركات المتخصصة في مجالات الأزياء والفنون التشكيلية والمجوهرات والساعات، إضافة إلى ركن ” تُلقهان ” وقاعة سي سكوير ومجلس الوادي الذهبي “الشبّة” وحديقة “ان جاردن” الخارجية ومطعم “ذا سبوت” الذي يقدم مفهوم جديد من المطبخ العالمي الذي يتميز بتقديم الأصناف الفرنسية والإيطالية .

وأضاف المدير العام للشركة أن “ذا لايبرري هاوس” ينفرد بمستوى وكفاءة الخدمات التي يقدمها لأعضائه الحصريين والتي تتعدى أجواء الراحة والفخامة إلى خدمات الكونسييرج والحجوزات والسفر وتنظيم الفعاليات واستقبال كبار الضيوف وتلبية مختلف احتياجات الأعضاء الخاصة بتنظيم الاحتفالات والمناسبات الشخصية والرسمية، إضافة إلى برامج الفعاليات الشهرية الفنية والثقافية المعدّة خصيصاً لتجعل من “ذا لايبرري هاوس” مقراً للالتقاء بالمبدعين وأصحاب الفكر وأعلام الفنون والثقافة من داخل المملكة وخارجها . من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة الوصول الدولية، الأستاذ نايف الغيث عن سعادته واعتزازه بافتتاح “ذا لايبرري هاوس” كمعلم حضاري جديد يضاف إلى ما تشهده النهضة القوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الرياض في إطار برامج التحول الوطني ورؤية 2030 لخلق مجتمع حيوي نابض بالحياة يعبر عن روح وأصالة مجتمع الأعمال السعودي وتطلعاته المستقبلية ومثال حي لجودة الحياة التي تم تفعيلها مؤخرًا . وقال الغيث أنه استمد تسمية النادي ” دار المكتبة – ذا لايبرري هاوس” من التاريخ العريق للرحالة والتجار العرب الذين نشروا الثقافة العربية والإسلامية من خلال رحلاتهم وأسفارهم التي كانوا يتواصلون فيها مع حضارات العالم فيتعلمون ويعلمون، ومن هنا يتألق “ذا لايبرري هاوس” بسعيه لكي يكون أكثر من مجرد نادي يمتاز بمرافق فخمة، وإنما ملتقى للعقول المبدعة التي ترتقي بالفكر والذوق وتنشر رسالة المملكة الحضارية بوجهها المشرق . وأضاف العضو المنتدب للمشروع الاستاذ ظافر الظافر أن النادي يسعى ليضم بين أعضائه نخبة من أهم القيادات والشخصيات من المجتمع السعودي والخليجي والعالمي من سيدات ورجال الأعمال وأن يكون من معالم الرياض الحديثة التي تتخطى سمعتها الحدود الجغرافية لمدينة الرياض والمملكة في هذه النسخة الاولى من المشروع كما اوضح إن تطلعات الإدارة بان يكون هذا المشروع الخطوة الاولى لعدة مشاريع وهذه المراحل الاولى التي تخدم أعضاء منطقة الرياض وجاري العمل على المراحل التي سوف تخدم جميع أطراف المملكة بأفضل مستوى عرفه عالم الضيافة .