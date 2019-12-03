شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الإمارات تنتعش في ديسمبر.. وإشغالات قوية تصل إلى 95% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد عاملون في القطاع الفندقي بدولة الإمارات، أن المنشآت الفندقية تشهد طلباً قوياً على حجوزات الليالي الفندقية خلال ديسمبر/كانون الأول، وخاصة خلال عطلة اليوم الوطني مدعومة بشكل رئيسي من الزوار من الأسواق الدولية، إلى جانب السياحة الداخلية التي تنشط خلال الإجازة.

وقالوا ل«الخليج»، إن الأغلبية العظمى من الفنادق على مستوى الدولة، شهدت مستويات إشغال مرتفعة جداً، تتراوح ما بين 85% و95%، فيما سجلت بعض الفنادق إشغالات كاملة العدد خلال أيام محددة من الإجازة، مشيرين إلى أن هناك طلباً قوياً من الزوار من الصين وألمانيا ودول الخليج والسوق الإماراتية أيضاً.

أكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق «تايم»، أن فنادق «تايم» تسجل مستويات إشغال مرتفعة خلال الفترة الحالية تتراوح ما بين 85% و95% في مختلف المنشآت الفندقية التابعة للمجموعة، مشيراً إلى تسجيل هذا الأداء القوي خلال إجازة اليوم الوطني.

وقال عوض الله، إن هنالك حركة نشطة من السياحة الداخلية، فضلاً عن الأسواق العالمية مثل ألمانيا والصين والهند، مشيراً إلى أن حركة السياحة ستستمر حتى مطلع العام الجديد، تزامناً مع إجازات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأضاف أن أداء الموسم السياحي في دبي تحديداً، يمتاز بالقوة، خاصة في الفترات الحالية، مع زيادة توافد الزوار والسياح لأغراض الترفيه والأعمال على حد سواء، موضحاً أن الطلب على الليالي الفندقية سيزداد في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت عوض الله إلى أن المنتج السياحي المتنوع الذي توفره دبي، أسهم في تعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية، مما مكنها من استقطاب الزوار والسياح خلال مختلف أوقات العام.

تنوع كبير

وقال أمين دقاق، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة «روتانا»، إن فنادق مجموعة روتانا في دولة الإمارات تشهد إشغالات مرتفعة خلال الربع الأخير من العام، في ظل الطلب القوي على سياحة الترفيه، إلى جانب سياحة الأعمال والمؤتمرات، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً كبيراً في الحجوزات من عدد من الأسواق، وخاصة من روسيا وألمانيا.

وأضاف أن الطلب من السياحة الداخلية يشكل جزءاً مهماً من إجمالي الحجوزات خلال الفترة المقبلة، لاسيما من العائلات التي تؤجل سفرها حتى رأس السنة الميلادية الجديدة، مشيراً إلى أن هناك توافداً كبيراً من قبل السياحة الدولية أيضاً.

وأوضح أن مختلف المنشآت الفندقية على مستوى إمارات الدولة، تشهد مستويات إشغال مرتفعة، لاسيما الفنادق الشاطئية التي استحوذت على حصة كبيرة من النزلاء، إلى جانب الفنادق في وسط المدينة التي تلبي احتياجات الزوار والسياح مثل سياحة التسوق.

وأشار إلى أن الطلب على الليالي الفندقية سيتزايد في الفترة المقبلة، حتى إن بعض فنادق المجموعة سجلت إشغالاً كاملاً خلال فترة إجازة اليوم الوطني التي تزامنت مع العطلة الأسبوعية.

وأكد أن شهر ديسمبر/كانون الأول، يعتبر من المواسم السياحية المميزة بالنسبة للفنادق، سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية، بسبب التنوع الكبير في المنتج السياحي والترفيهي الذي توفره مختلف إمارات الدولة.

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تجربة فريدة

وقال مانويل جارسيا المدير العام في فندق «ميلينيوم بلايس مارينا»، إن نسبة الإشغال ارتفعت خلال عطلة اليوم الوطني، حيث حظي الفندق بإقبال السياح القادمين من أماكن مختلفة من العالم. ونتوقع أيضاً ارتفاع نسبة الإشغال على امتداد موسم العطلات، حيث تأتي أعداد كبيرة من الزوار من دول أوروبا وروسيا إلى زيارة الإمارات والاستفادة من المزايا البارزة التي يوفرها «ميلينيوم بلايس مارينا»، والتجربة الفريدة التي يقدمها للمسافرين العصريين.

وأضاف: «يتميز فندق «ميلينيوم بلايس مارينا»، بالمفهوم الجديد الذي يلبي متطلبات المسافرين من الأجيال الجديدة، بموقعه الفريد في قلب منطقة المارينا الحيوية، ويعتبر أول فندق يعمل تحت علامة «ميلينيوم بلايس».

ويحظى الفندق بإقبال الزوار لما يضمه من غرف وأجنحة تم تصميمها جميعاً لتوفير تجربة فريدة من نوعها لجميع الزوار».

العديد من المزايا

وقالت كورنيليا إرهاردت، المديرة العامة في فندق «ميلينيوم سنترال داون تاون»، إن عطلة اليوم الوطني شهدت زيادة مشهودة في نسبة الإشغال تجاوزت 95%، خاصة من دول أوروبا والهند والصين ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقيمين في دولة الإمارات. ومن المتوقع ارتفاع نسبة الحجوزات على امتداد ديسمبر، حيث تأتي مجموعات سياحية متعددة من الدول الأوروبية والآسيوية إلى زيارة مدينة دبي، خلال موسم الأعياد.

وأضافت أن فندق «ميلينيوم سنترال داون تاون» يقدم العديد من المزايا لجميع الزوار، حيث يوفر إطلالة على أشهر المعالم السياحية لمدينة دبي، ويعتبر محوراً للأعمال والتسوق والثقافة وتجربة أجواء شاطئية رائعة من مركز داون تاون دبي.

وأكد كريستيان بالاسين، المدير العام في فندق «ميلينيوم البرشاء»، أن معدلات الإشغال في الفندق تخطت مستويات 85%، وذلك بدعم السياحة القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا الشرقية، حيث ارتفعت حركة حجوزات الليالي الفندقية، من السياحة العائلية من دول مجلس التعاون، إلى جانب العائلات في دولة الإمارات.

أفواج سياحية

وأوضح عناد طنوس مدير عام فندق «جراند ميلينيوم الوحدة» في أبوظبي، أن عطلة اليوم الوطني أسهمت في زيادة نسبة الإشغال في الفندق لتصل إلى 90%، خاصة أن هناك طلباً قوياً من العديد من الأسواق مثل الصين وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المقيمين في الدولة.

وتوقع طنوس أن «يواصل الإشغال الفندقي ارتفاعه على امتداد موسم الأعياد، حيث تأتي أفواج سياحية متعددة من دول أوروبا وآسيا ودول متعددة، إلى زيارة أبوظبي والاستفادة من العروض المتعددة التي يقدمها فندق «جراند ميلينيوم الوحدة»، مضيفاً أن الفندق الواقع في قلب مدينة أبوظبي، يتميز بإقبال كبير من جانب الزوار بفضل موقعه الاستراتيجي وسط المدينة، ولما يوفره من غرف وشقق فندقية فاخرة تُطل على أبوظبي ومناطق الجذب السياحي المجاورة.

وقال زياد الحاوي، مدير عام فندق «ميلينيوم أتريا الخليج التجاري»، إن الفندق يحظى بإقبال من جانب الزوار لما يوفره من شقق فندقية، حيث شهد زيادة كبيرة خلال عطلة اليوم الوطني في معدلات الحجوزات تتجاوز نسبتها 80%، خاصة من دول مجلس التعاون والهند ودول آسيوية متعددة.

وتوقع الحاوي، مواصلة ارتفاع نسبة الإشغال على امتداد الأسبوع، بدعم من السياحة الداخلية والزوار من مختلف إمارات الدولة.