14 فناناً في معرض «اتحاد إماراتنا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، أمس معرض الفنون التشكيلية الذي نظمته وزارة الثقافة وتنمية المجتمع بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين، وذلك بمركز العين مول بمشاركة 14 فناناً وفنانة، تحت عنوان «اتحاد إماراتنا»، بحضور فاطمة أحمد آل سودين البلوشي ممثلة الوزارة، والفنانة سامية صالح مديرة المعرض، وعدد من الشخصيات والفعاليات الاجتماعية والثقافية.

وأكد الشيخ سالم بن ركاض أن الثقافة شكلت إحدى الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتقدم؛ حيث قدم أبناء الوطن من المثقفين والمبدعين آثاراً واضحة ومنجزات إبداعية في الأدب والفن والتشكيل والشعر جسدت بمجملها الهوية الوطنية والتراثية والثفافية. وأضاف قائلاً: إن معرض «اتحاد إماراتنا» الذي يقام في مدينة العين يعبر عن انتماء مستمر، ويتوج رحلة الحب والوفاء والاعتزاز بالوطن الغالي والسياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

من جهتها قالت الفنانة التشكيلية سامية صالح، إن هذا المعرض يقام للسنة الثالثة على التوالي في عيد الاتحاد، بمشاركة واسعة من الفنانين الذين رسموا بريشتهم الأعمال التشكيلية المختلفة للموروث الشعبي والتراث الإماراتي بمختلف مفرداته الجمالية، فضلاً عن استلهامهم مسيرة إنجازات الوطن في كل المجالات. ويشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام الفنانون: إبراهيم حمدان، وميس نداف، وسامية صالح، ومريم الظاهري، ومهرة الشامسي، وعائشة الشامسي، وفجر السعدي، وغادة كيالي، وهدى غريب، وإيناس حسيب، وشمسة المحيا، وياسمين طحان، وعلياء الدرمكي وملاك قاسم.