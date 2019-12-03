«الأبيض» يتلقى الخسارة الثانية ويودع «خليجي 24»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ودع منتخبنا الوطني بطولة خليجي 24 من دور المجموعات بعدما حل ثالثاً ضمن المجموعة الأولى بعد خسارته في المرحلة الأخيرة أمام منتخب قطر المستضيف 4-2.

سجل أهداف المباراة علي مبخوت، ثنائية لمنتخبنا الوطني، وللقطريين أكرم عفيف هدفين وحسن الهيدوس وبو علام خورخي.

وتجمد رصيد منتخبنا الوطني عند 3 نقاط، بينما حل القطري وصيفاً برصيد 6 نقاط، في الوقت الذي أنهى المنتخب العراقي المجموعة في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد التعادل سلباً مع المنتخب اليمني.

خاض منتخبنا الوطني اللقاء بتشكيل يتألف من محمد الشامسي والرباعي الدفاعي الحسن صالح ومحمد مرزوق وخليفة الحمادي ومحمد برغش. وفي الوسط خماسي يتكون من ثنائي الارتكاز عبد الله رمضان وطارق أحمد وثلاثي هجومي بندر الأحبابي وخلفان مبارك وإسماعيل الحمادي ومن أمامهم رأس الحربة علي مبخوت.

وشهد التشكيل تواجد الثنائي الأيسر الحسن صالح والحمادي اللذين شاركا للمرة الأولى في المسابقة ضمن القائمة الأساسية.

جاءت بداية الشوط الأول حذرة من قبل المنتخبين، وسط تفوق لأصحاب الأرض على مستوى السيطرة والاستحواذ مع بعض المحاولات الخجولة لمنتخبنا الوطني.

وكان التهديد الأول للعنابي حين وجد عبد الكريم حسن نفسه منفرداً بالمرمى الخالي من الحارس محمد الشامسي بعد خطأ مشترك مع محمد برغش، لكن عبد الكريم حسن سدد في أسفل القائم الأيمن ليهدر فرصة لا تهدر (5).

ورد منتخبنا بتسديدة من خارج المربع للاعب الوسط طارق أحمد لكنها مرت بعيدة عن المرمى القطري، قبل أن يهدد بوضياف مرمى منتخبنا بكرة رأسية مرت بجانب القائم، ليعود محمد الشامسي ويتألق في إبعاد تسديدة المعز بقدمه لينقذ مرمى منتخبنا من هدف مؤكد (18).

خطآن وهدفان

وارتكب محمد مرزوق خطأ لا يغتفر حين فشل في تمرير الكرة لتصطدم بالمعز علي وتصل إلى أكرم عفيف الذي دخل المربع وسدد بين أقدام الحارس محمد الشامسي مسجلاً الهدف الأول في المباراة 1-صفر (20).

ولم يكد منتخبنا يخرج من صدمة الهدف الأول، حتى ارتكب محمد برغش خطأ ثانياً، حين لمس الكرة داخل المربع، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفار ليحتسبها ركلة جزاء انبرى لها عفيف نفسه وسددها بنجاح داخل الشباك 2-صفر (28).

ونجح منتخبنا في الرد سريعاً، عبر الحصول على ركلة جزاء، حين مرر خلفان مبارك كرة خلف الدفاع العنابي لينفرد بندر الأحبابي الذي تعرض للعرقلة من الحارس القطري لينبري لها علي مبخوت ويسجل هدف تقليص الفارق 2-1 (33).

وسدد عبد الكريم حسن كرة صاروخية من ضربة حرة مباشرة أبعدها الحارس محمد الشامسي ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع (45).

وأنذر الحكم أكرم عفيف بعدما أوقف انطلاقة علي مبخوت (45+2)، ليعلن من بعدها نهاية الشوط الأول بتقدم القطريين 2-1.

الشوط الثاني

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وفي مستهل الشوط الثاني، كاد صاحب الأرض أن يزيد غلته، حين وصلت الكرة إلى أكرم عفيف داخل المربع ليعالجها بتسديدة ارتدت من العارضة وخرجت، وسط غياب تام للرقابة والتغطية الدفاعية من ثنائي محور الدفاع (48).

هدف ثالث

وتواصلت الأخطاء من قبل لاعبي منتخبنا حين فشل عبد الله رمضان في السيطرة على الكرة لترتد الى الهجوم القطري الذي تلاعب بالدفاع الإماراتي بعد سلسلة من الأخطاء في تشتيت الكرة لتصل إلى حسن الهيدوس داخل المربع عالجها بتسديدة قوية مرت بين قدمي الحارس الشامسي لتعلن عن الهدف الثالث 3-1 (54).

وسدد علي مبخوت كرة بعيدة المدى لم تشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض (58)، قبل أن يصنع مرزوق التهديد الحقيقي برأسية تهادت بين يدي الحارس الشيب (60). وفوت علي مبخوت على نفسه وعلى منتخبنا تسجيل هدف تقليص الفارق حين لعب كرة رأسية بجانب المرمى وسط ذهول كل المتابعين (65).

وأجرى مدرب المنتخب القطري التغيير الأول بإشراك حاتم بدلا من حسن الهيدوس (68). أما مدرب منتخبنا فقد زج بكل من علي صالح بدلا من إسماعيل الحمادي ومحمد العطاس بدلا من محمد مرزوق (72). وعاد مبخوت ليهدر فرصة جديدة حين تسلم الكرة على مشارف المربع ليسدد كرة لولبية مرت بجانب المرمى القطري (75).

هدف مبخوت

وتمكن علي مبخوت بعدها من ترك بصمة جديدة حين قلص الفارق إلى 3-2 بعدما سدد كرة قوية من داخل المربع فشل الحارس سعد الشيب في صدها لتتهادى داخل الشباك ولتعلن عن الهدف الإماراتي الثاني وليكون الهدف الخامس لمبخوت في المسابقة (78).

وعاد سانشيز لإشراك إسماعيل محمد بدلا من كريم بوضياف، بينما زج فان مارفيك باللاعب جاسم يعقوب بدلا من خلفان مبارك (85).

وسدد طارق أحمد كرة من خارج المربع صدها الحارس وشتتها الدفاع، قبل أن يقوم المنتخب المضيف بالتغيير الثالث بسحب أكرم عفيف وإشراك محمد صلاح، ليتمكن العنابي في الوقت بدل الضائع من تسجيل الهدف الرابع بكرة رأسية عبر بوعلام خوخي ليعلن من بعدها الحكم نهاية المباراة بخسارة منتخبنا 4-2.