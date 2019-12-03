«إسرائيل» تشق شارعاً استيطانياً في قرية أم صفا برام الله



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الاثنين، العمل في شق شارع استيطاني على أراضي الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، بأن مجموعة من جرافات وآليات الاحتلال برفقة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه، شرعوا باستكمال شق شارع استيطاني، تمهيداً لتعبيده لاحقاً.

وذكر صباح أن الشارع يبلغ طوله أكثر من كيلو مترين، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة «نبيتسوف» بالقرب من قرية أم صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، وتمهيداً للاستيلاء على باقي أراضي أم صفا. يذكر أن قرية أم صفا قد تعرضت خلال موسم الزيتون لأكثر من 25 اعتداء من المستوطنين في المنطقة المذكورة.

واعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً من محافظات الضفة، بينهم شقيق الشهيد سامي أبو دياك، الذي ارتقى في سجون الاحتلال قبل أيام، في حين قال جيش الاحتلال إن حافلة تابعة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة «ربابا» المقامة غرب سلفيت شمال الضفة الغربية دون وقوع إصابات. وكشف تحقيق أولي أن إطلاق النار أصاب الزجاج الأمامي للحافلة التي كانت تقل 16 مستوطناً. وكثفت قوات الاحتلال انتشارها على طول الطريق الواصل بين قرية الفندق ووادي قانا بعد إطلاق النار على الحافلة.

وشرعت قوات الاحتلال بإخلاء عائلة مسودة من المنزل الذي يقطنونه بجوار الحرم الابراهيمي، وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت العائلة 24 ساعة لاخلاء المنزل. وهاجمت زوارق بحرية الاحتلال، مراكب الصيادين بالرصاص الحي وخراطيم المياه قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأطلقت بحرية الاحتلال الرصاص الحي على مراكب الصيادين على بعد نحو 3 أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، وتحديداً قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة، ما ألحق أضراراً بمركب صيد على الأقل.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة الجمعة القادم بعد توقف لثلاثة أسابيع. ودعت الهيئة في اختتام اجتماعها الدوري في مكتب الجبهة الشعبية التحرير فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في الجمعة القادم، جمعة (المسيرة مستمرة). كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركة في المسيرات إلى تفويت الفرصة على العدو، محذرة الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة. وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.

(وكالات)