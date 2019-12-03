الرياضة تحيي العيد الوطني براً وبحراً وجواً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت رياضة الإمارات احتفالية اليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة ، براً وبحراً وجواً، ونظمت الأندية والاتحادات والهيئات والمؤسسات العديد من الفعاليات احتفالاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وشارك العديد من الرياضيين في الاحتفالات التي شملت فعاليات رياضية، متمنين أن يشرق اليوم الوطني في كل عام على دولة الإمارات العربية المتحدة ليضيء في ذاكرة الإمارات والعالم أجمع قصة إعجاز حضاري بدأه الآباء المؤسسون، وطن يعانق المجد ويسطر صفحات مضيئة وبصمات لا تمحى في سجل الكرامة والفخر والعطاء وصنع الحضارة الإنسانية.

وانتظمت الأنشطة في كل إمارات الدولة، وشهدت مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.