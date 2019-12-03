ولي عهد أبوظبي يتلقى تهاني السيسي هاتفياً ويبادله المشاعر الطيبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، للتهنئة باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب السيسي، خلال الاتصال، عن تهانيه بهذه المناسبة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها الرئيس السيسي، متمنياً لمصر قيادة وحكومة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار. (وام)