أرقام شوماخر القياسية تتهاوى «تحت نيران» هاميلتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

يكتب البريطاني لويس هاميلتون تاريخ الفورمولا 1، ويجد سائق المرسيدس نفسه في موقع، حيث بإمكانه أن يحطم العديد من الأرقام القياسية التي يملكها أسطورة رياضة السيارات الألماني مايكل شوماخر، وقد حقق معظمها مع فريق فيراري خلال هيمنته على البطولة، ولعل هذه الإنجازات التي كانت تبدو بعيدة المنال قبل أعوام عدة، باتت حالياً ضمن مرمى نيران أهداف بطل العالم ست مرات.

فبعد أن توج هاميلتون بلقبه السادس العالمي، لم يعد هاميلتون يتأخر سوى بفارق لقب عن الرقم القياسي الذي يحمله شوماخر الذي توج بطلاً للعالم سبع مرات، آخرها قبل 15 عاماً، قد بات بإمكان السائق البريطاني أن يعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات، إذ لم يعد يتأخر سوى بفارق 7 انتصارات عن تلك التي حققها «البارون الأحمر» وتبلغ 91، حيث فاز هاميلتون حتى الآن ب84 سباقاً وأمامه متسع من الوقت لتحطيم الرقم القياسي.

ومع 250 مشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد، لا يحتاج هاميلتون سوى للمشاركة في خلال ثلاثة أعوام إضافية كي يصل إلى الرقم الذي يحمله شوماخر وهو 307 جوائز كبرى، ولكن البريطاني سيحتاج إلى أربعة أعوام لتحطيم الرقم القياسي المطلق الذي يملكه البرازيلي روبنز باريكيللو (323)، علماً بأن الفنلندي كيمي رايكونن سائق ألفا روميو الحالي بات على مقربة من تحطيم هذا الرقم إذ خاض حتى الآن 311 سباقاً، وقد تأكد أنه سيبقى في الفئة الأولى العام المقبل.

ولكن، بإمكان هاميلتون ألا يتوقف عند حدود هذه الأرقام بل «الركض» خلف أرقام أخرى لشوماخر، وهي على سبيل المثال:

* أكبر عدد من الانتصارات في سباق واحد: فاز شوماخر بسباق فرنسا ثماني مرات، وهو رقم قياسي، وصعد هاميلتون إلى أعلى عتبة على منصة تتويج سباق كندا والمجر 7 مرات لكل منهما، وأمام السائق البريطاني فرصتين لمعادلة أو تحطيم في المستقبل هذا الرقم.

* عدد المواسم المتتالية التي فاز فيها بسباق واحد على الأقل: يملك هاميلتون رقماً مميزاً يتلخص بفوزه على الأقل بسباق منذ أن بدأ مسيرته في الفورمولا1، وتحديداً منذ 13 عاماً، أما شوماخر فحقق هذا الإنجاز في خلال 15 عاماً توالياً.

* الرقم القياسي للثلاثيات «هاتريك» (الانطلاق من الصدارة الفوز، أسرع لفة): يملك شوماخر فارقاً مريحاً إذ حقق هذا الإنجاز 22 مرة مقابل 14 لهاميلتون، في المقابل استفاد بطل العالم السداسي من موسم 2019 كي يحطم رقماً قياسياًَ آخر، وهو: عدد السباقات التي قاد الصدارة خلالها، وقد حقق ذلك في 146 سباقاً مقابل 142 للألماني شوماخر.

عرف طريقه لأول مرة إلى السباقات في عمر الثامنة

نبوءة شوماخر تتحقق.. هذا الطفل سيصل إلى قمة العالم





ولد بطل العالم البريطاني هاميلتون في 5 يناير 1985، وعرف طريقه لأول مرة إلى مجال سباقات السيارات في عمر الثامنة، وبعد عامين فقط حصد أول ألقابه المحلية، ليصبح أصغر لاعب يفوز بسباق للسيارات في بريطانيا، ولفت الأنظار بشدة، خاصة رون دينيس، مدير فريق ماكلارين الذي ظل يتابع تطور لويس بشغف واضح، لدرجة أنه ضمه إلى الفريق بعد 3 سنوات فقط من بداية دخول بطل العالم مجال السباقات؛ بل إن عقده تضمن إمكانية مشاركة الطفل ذي ال13 عاماً في سباقات الفورمولا 1، إذا رغب في ذلك.

وتطور مستوى هاميلتون كثيراً خلال الفترة بين 1999 و2001، واستطاع أن يصبح بطلاً على المستوى الأوروبي في عام 2000، وهو ما منحه جائزة أفضل رياضي صاعد في العام ذاته، وبالتأكيد كان عام 2001 مميزاً بالنسبة للبطل الشاب وقتها، عندما تسابق مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، وحلّ بعده ب4 مراكز فقط، ليصفه شوماخر بأنه يمتلك قوة ومهارة غير عادية في هذه السن، وكان وقتها قد أتم 16 عاماً.

وأردف شوماخر: «هذا الطفل سيصل إلى القمة العالمية بالتأكيد؛ لأنه يمتلك عقلية وموهبة قائد سيارات حقيقي في سن صغيرة جداً»، وتحققت نبوءة أسطورة الفورمولا 1 بعد 7 سنوات فقط، عندما بلغ هاميلتون عامه 23 فقط، وتُوّج بأول ألقابه العالمية في عام 2008، لكن المؤشرات كانت تؤكد قرب حدوث هذا التتويج العالمي؛ إذ شارك في السباقات الكبرى في عام 2007 لأول مرة في مسيرته، وسجل أرقاماً قياسية كانت مذهلة في ذلك الوقت؛ نظراً لصغر سنه وقلة خبرته في مشاركته الأولى؛ إذ حقق 4 انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى على حساب الصاروخ الإسباني فيرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين متتاليتين في 2005 و2006، لكنه لم يتمكن من تحقيق اللقب في نهاية الأمر، إلا أنه عاد في 2008 ليسجل اسمه كأصغر بطل للعالم في سباقات الفورمولا 1 في عامه الثالث والعشرين، لتبدأ أسطورة البطل صاحب ستة ألقاب لبطولة العالم.

بعد انفصال بوتاس عن زوجته

هاميلتون يتحدث عن كُلفة السعي للنجاح في فورمولا1

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تحدث البريطاني لويس هاميلتون عن كُلفة السعي للنجاح في بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات، وتأثير ذلك على الحياة الشخصية للسائقين؛ بعد أن أعلن الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في مرسيدس انفصاله عن زوجته قبل أيام قليلة.

وأعلن بوتاس (30 عاماً) في وقت سابق على «تويتر» انفصاله عن زوجته إميليا السباحة الأولمبية؛ بسبب صعوبات التوفيق بين «مهنته وحياته الشخصية».

وقال هاميلتون: «أعتقد أن وضعه يشبه على الأرجح معظم الرياضيين والرياضيات».

وتحدث نيكو روزبرج، زميل هاميلتون السابق في الفريق، عن مدى معاناة أسرته حين كان يركز فقط على التفوق على زميله البريطاني في 2016.

واعترف هاميلتون أن بعض السائقين؛ مثل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي تأخر وصوله إلى أبوظبي؛ بسبب ولادة طفله الثالث، نجحوا في إحداث توازن في حياتهم على الرغم من صعوبة ذلك، وقال: «هناك العديد من الرياضيين يعيشون حياة سعيدة بشكل عام».

وأضاف: «لكنني أرى أن هذا أمر صعب للغاية. فهدفك أن تكون قادراً على المنافسة قدر الإمكان، وأنت في النهاية تريد أن تكون ملتزماً بنسبة 100%؛ لأنك لا تريد أبداً أن تقل درجة تركيزك عن بقية السائقين».

وأصبح هاميلتون (34 عاماً)، وهو غير متزوج، ثاني سائق في فورمولا1 يتوج بستة ألقاب في بطولة العالم، ويذكر أن بطولة فورمولا1 ستقام في 21 دولة بعد زيادة السباقات إلى 22 سباقاً اعتباراً من العام المقبل.

البطل سعيد بإطراء «فيراري» له





أعرب سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون عن سعادته بالإطراء الذي وجهه له فريق فيراري، مع توفره في سوق الانتقالات خلال الموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا 1، إذ إن عقود معظم سائقي الفورمولا 1 تنتهي مع نهاية الموسم المقبل، استعداداً للحقبة الجديدة للفئة الملكة من رياضة المحركات في 2021، ومن ضمن هؤلاء السائقين لويس هاميلتون إضافة إلى سائق فيراري سيباستيان فيتيل.

وكانت هناك العديد من الشائعات مؤخراً حول إمكانية انتقال هاميلتون إلى فيراري في 2021، حيث تطرق مدير فريق فيراري بينوتو إلى تلك الشائعات مشيراً إلى سعادته بتوفر هاميلتون في سوق الانتقالات.

هاميلتون أعرب عن سعادته بتلك التصريحات، حيث قال: «منذ أن بدأت مسيرتي في الفورمولا 1 قبل 13 عاماً، أعتقد أن هذه هي أول مرة أحصل فيها على إطراء من فيراري. بصراحة، لا أذكر أنهم قاموا بإدلاء أية تصريحات عني من قبل».

وأكمل: «بكافة الأحوال، أتجه لهم بالشكر، وأنا سعيد بهذا الإطراء، لكنه لا يعني الكثير. هذه مجرد أحاديث في الوقت الحالي. لكن من الجيد أنه، وبعد كل تلك الأعوام، بدأ فريق فيراري بملاحظة ما أقوم به، أشعر بامتنان كبير».

وأضاف: «لطالما احترمت فريق فيراري، وبالتالي فإن احترامهم لي يعتبر رائعاً، وهذا أمراً غير سيئ إطلاقاً. أعتقد أن لديهم سائقين رائعين في الوقت الحالي».

وتابع: «لا أحد يعلم ما سيحصل في سوق الانتقالات خلال السنة المقبلة. لكن بصراحة، أريد التركيز في إنهاء هذا الموسم، أريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

الموقف الأخير للسائقين في الموسم الجديد من فورمولا1

قرر فريق وليامز تصعيد نيكولاس لاتيفي ليشارك مع الفريق في الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بدلاً من روبرت كوبيكا، لتكتمل بذلك صفوف كل الفرق المشاركة في الموسم الجديد الذي ينطلق العام المقبل.

وفيما يلي أسماء السائقين الذين سيشاركون مع الفرق في العام المقبل.

مرسيدس: يستمر تعاقد الثنائي لويس هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، وفالتيري بوتاس حتى 2020.

فيراري: يظل عقد سيبستيان فيتيل قائماً حتى 2020 ولكن الشاب الموهوب تشارلز لوكلير تفوق عليه وأصبح الرقم (واحد) للفريق.

ريد بول: لدى ماكس فيرستابين عقد مع الفريق حتى 2020، بينما تمكن أليكس ألبون من انتزاع المقعد الثاني في النصف الثاني من موسم 2019، ليتفوق على بيير جاسلي.

مكلارين: أكد الفريق بقاء الثنائي كارلوس ساينز ولاندو نوريس في العام الجديد.

رينو: يستمر عقد دانيل ريتشاردو مع الفريق في 2020 ووقع إستيبين أوكون، سائق التجارب لفريق مرسيدس مع الفريق ليحل محل نيكو هولكنبرج.

ألفا روميو: تأكد بقاء المخضرم كيمي رايكونن للموسم المقبل، ولكن أنتونيو جيوفيناتزي، وقع على عقد جديد لعام 2020.

هاس: سبق لكيفين ماجنوسين أن وقع على عقود 2020، كما حصل زميله روماين جروسيان على عام إضافي رغم الموسم الصعب للفريق.

ريسينج بوينت: يستمر سيرجيو بيريز، المتعاقد مع الفريق حتى 2022، ولانس سترول، الذي يمتلك والده الفريق.

تورو روسو: بعد هبوطه من فريق ريد بول، تمكن جاسلي من حجز مقعده في الموسم الجديد مع فريق تورو روسو.

وليامز: تم التعاقد مع جورج روسيل، بينما تأكد رحيل روبرت كوبيكا، وتم التأكيد بأن نيكولاس لاتيفي السائق الاحتياطي تم تصعيده ليحل محل كوبيكا.