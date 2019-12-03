شكرا لقرائتكم خبر عن دار القضاء في الشارقة تحتفل باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365” أقامت دار القضاء في الشارقة احتفالاً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني 48، بحضور الدكتور المستشار محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، والمستشار علي الشيراوي رئيس محكمة الاستئناف الابتدائية، ورئيس نيابة الشارقة الكلية المحامي العام المستشار أنور الهرمودي، وأعضاء السلطة القضائية وموظفي النيابة العامة.

وألقت دار القضاء الضوء على الثقافة الإماراتية والتراث الأصيل من خلال العروض المتنوعة والأعمال الحرفية والأطعمة الإماراتية الشعبية، حيث رفرف من حولها علم دولة الإمارات.

بدأت الاحتفالات بعزف السلام الوطني بجانب عدد من المقطوعات الموسيقية الوطنية، أعقبه عدد من الفقرات الشعبية لفرقة إماراتية بحرية تمحورت حول التراث والفخر الوطني.

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