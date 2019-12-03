الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز









اسماء السيد - الرياض: أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز، عن عمر 88 عاماً وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام، في مكة المكرمة.

والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد الرياض عام 1931م، تقلد منصب وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009؛ حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتقلد الأمير الراحل عدة مناصب أهمها: أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المياه والكهرباء.

وابتعث الأمير متعب بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتخرج في مرحلة البكالوريوس، تخصص العلوم السياسية في عام 1955.

