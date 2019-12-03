اسماء السيد - الرياض: أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز، عن عمر 88 عاماً وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام، في مكة المكرمة.
والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد الرياض عام 1931م، تقلد منصب وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009؛ حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتقلد الأمير الراحل عدة مناصب أهمها: أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المياه والكهرباء.
وابتعث الأمير متعب بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتخرج في مرحلة البكالوريوس، تخصص العلوم السياسية في عام 1955.
كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.