جائزة الإعلام السعودي تكرم الفائزين بجوائزها









اسماء السيد - جرى في نهاية اليوم الأول لفاعليات منتدى الإعلام السعودي تكريم الفائزين بجوائز جائزة الإعلام السعودي بالرياض.

"الخليج 365" من الرياض: على هامش أعمال منتدى الإعلام السعودي المنعقد اليوم وغدًا بالرياض، كرمت جائزة الإعلام السعودي الفائزين بجوائزها في حفل ضخم، بحضور وزير الإعلام تركي الشبانة.

الفائزون

فاز جمال مصطفى جوهر الكاتب بجريدة الشرق الأوسط بجائزة الإعلام السعودي، فئة الصحافة الاستقصائية.

وفاز عضوان الأحمري، رئيس تحرير إندبندنت العربية، بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة، فئة الصحافة السياسية، فيما فازت دانة توفيق بوبشيت من صحيفة اليوم بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة، فئة الصحافة الاقتصادية.

فاز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الرياضية فهد الدوس من جريدة الرياض، والفائز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الثقافية فيصل بن فهد الخماش من صحيفة عكاظ.

بالنسبة إلى الفائز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الاجتماعية فكان سلطان سعيد الأحمري من وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفاز بجائزة الإعلام السعودي فرع الإنتاج المرئي فئة التقرير المصور علي سعد العلياني من قناة mbc، أما الفائز بفرع الصحافة فئة كاتب العمود الصحفي فكان عبدالرحمن محمد الراشد من صحيفة الشرق الأوسط.

كما فاز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة صحافة الرسم الكاريكاتيري محمد عدنان الريس صحيفة Arab News، وفاز بجائزة الإعلام فرع الصحافة فئة صحافة الصورة عدنان مهدلي صحيفة الاقتصادية.

الجائزة

جائزة الإعلام السعودي هي إحدى المبادرات التي أطلقتها هيئة الصحفيين السعوديين، وتهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية في المملكة، كما تعد وسيلة لتحفيز التنافس والإبداع المهني، وتكريم المبدعين.

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يحق للأفراد العاملين في المؤسسات الإعلامية السعودية ترشيح أنفسهم لنيل الجائزة. كما يحق أيضًا للمؤسسات الإعلامية السعودية ترشيح من تراه ملائمًا من منسوبيها في أي من فروع الجائزة (الصحافة، الإنتاج المرئي، الإنتاج المسموع، التطبيق الإعلامي، الإعلام الريادي) باستثناء شخصية العام التي يكون اختيارها من قبل مجلس إدارة الجائزة.

فروع الجائزة

يتكون كل فرع من فروع الجائزة الستة من عدد من الفئات التخصصية في الفرع نفسه، على النحو الآتي:

1- الصحافة: تضم الصحافة الاجتماعية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة السياسية، الصحافة الاستقصائية، الصحافة الرياضية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي، والمنشورة محتواها في الصحف الورقية والصحف الالكترونية السعودية.

2- الإنتاج المرئي: يضم فئة التقرير المصور والحوار.

3- الإنتاج المسموع: ويضم فئة (الحوار الجماهيري).

4- التطبيق الإعلامي.

5- الإعلام الريادي.

6- شخصية العام الإعلامية.

شروط الجائزة

يحق للأفراد العاملين في مؤسسات صحفية سعودية، ولهم إنتاج منشور في وسائل تلك المؤسسات ترشيح أنفسهم في فئة الصحافة. كما يحق للمؤسسات السعودية أو التي لها تمثيل في السعودية ترشيح من تراه من منسوبيها في فرعي الإنتاج المرئي والمسموع، وذلك للفئات المختلفة لفروع الجائزة، ويمتلك حق الترشيح للجائزة من يتقدم خلال المدة الزمنية للترشيح.

يتحمّل الأفراد العاملون في مؤسسات صحفية سعودية ولهم إنتاج منشور في وسائل تلك المؤسسات، أو المؤسسات السعودية أو تلك التي لديها تمثيل في المملكة العربية السعودية ممن يرشحون أنفسهم للجائزة، المسؤولية القانونية عن ملكيتهم للأعمال التي يتقدمون بها.