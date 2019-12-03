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إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت وزارة الصحة السودانية انطلاق الحملة الجزئية لاستئصال شلل الأطفال والقضاء على نقص فيتامين (أ)، بكل ولايات السودان المختلفة، وهى الحملة التي تستمر حتى بعد غد.

 

وقال برنامج التحصين الموسع بوزارة الصحة الاتحادية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن المستهدف الكلي للحملة، هو تطعيم أكثر من 4 ملايين و 603 آلاف طفل، بلقاح شلل الأطفال، وذلك من عمر يوم إلى خمس سنوات، وللقضاء على نقص فيتامين (أ) من عمر ستة شهور إلى خمس سنوات.

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وتُنفذ الحملة عبر 49 مشرفا اتحاديا، وحوالي 286 مشرفا في الولايات، إضافة إلى 4796 من قادة الفرق، و أكثر من 38 ألف كادر تطعيم.

 

وتستهدف الحملة مناطق ذات طبيعة سكانية خاصة من حيث تأثر السكان، ووعورة الطرق وبعد المسافات، بالإضافة الى الرحل ومعسكرات النازحين واللاجئين، كما تستهدف المناطق ذات الظروف الأمنية خاصة المتأثرة بالحروب أو الصرعات القبيلة والعائدين من التمرد، والمناطق الحدودية مع دول الجوار.

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