شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من المملكة بشأن نظر الخلاف مع قطر أمام «العدل الدولية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت سفارة المملكة في لاهاي بيانا أوضحت فيه أن محكمة العدل الدولية بدأت جلسات الاستماع الخاصة بالاستئناف المشترك المقدم من (المملكة والإمارات والبحرين ومصر) على قرار مجلس منظمة الطيران المدني القاضي باختصاص المجلس بالنظر في الخلاف القائم بين الدول الأربع المقاطعة لقطر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.
وأشارت السفارة، إلى أن المملكة أكدت على موقفها الثابت وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني من كافة أنواع التهديد، وأن الخلاف القائم مع دولة قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني، كونه خلافا ذا طبيعة سياسية وأمنية ولا يتعلق بأمور فنية تخضع لاختصاص المنظمة.
كما أوضحت أن الدول الأربع قدمت لمحكمة العدل الدولية الدفوع القانونية التي تدعم حججها، وتؤكد على سلامة موقفها القانوني، وأنها على ثقة تامة بأن قضاة المحكمة الأفاضل سينظرون في الاستئناف المقدم من الدول الأربع بناء على موضوعية وطبيعة الخلاف والحجج الداعمة لذلك، وأنهم سيتخذون القرار الصائب.
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