دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تدفع الإصدار الثابت من تحديث Android 10 لأحد هواتف GALAXY NOTE 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد أحد مستخدمي هاتف Galaxy Note 10 تلقي الهاتف الإصدار الثابت من تحديث Android 10، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج قد دفعت الإصدار الثابت من تحديث Android 10 لبعض المستخدمين عن طريق الخطأ.

بدأت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية في دفع الإصدار التجريبي من Android 10 لسلسة هواتف Galaxy S10 في بعض المناطق حول العالم، إلا أن سامسونج لم تبدأ في دفع التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 بشكل رسمي.

ولقد أكد أحد المستخدمين على Reddit على تلقي هاتف Galaxy Note 10 الإصدار الثابت من Android 10، حيث تؤكد التوقعات على أن التحديث دفع لبعض المستخدمين عن طريق الخطأ، نظراً لعدم إعلان العملاق الكوري بشكل رسمي عن دفع التحديث.

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ويأتي الإصدار الثابت من تحديث Android 10 على هاتف Galaxy Note 10 في نسخة مفتوحة مع خدمات مشغل Belarusian MTS، إلا أن التحديث لم يصل إلى مستخدمين أخرين في روسيا أو كندا.

يذكر أن سامسونج قامت بدفع تحديث نظام التشغيل لأحدث إصدارات الشركة في وقت سابق عن طريق الخطأ، أيضاً تنفي التوقعات أن الإصدار الثابت من تحديث Android 10 سينطلق في وقت قريب لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تدفع الإصدار الثابت من تحديث Android 10 لأحد هواتف GALAXY NOTE 10 ظهر على التقنية بلا حدود.