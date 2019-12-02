شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فضحت شركة ألمانية الخطوط الجوية القطرية؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، تواصل فى إطلاق الشائعات؛ حيث أعلن بشكل منفرد من جانبه فقط أن هناك مفاوضات للتعاون مع عملاق الطيران الألمانى لوفتهانزا، وأنه مهتم بالاستثمار فى لوفتهانزا لاستغلال فرص تجارية فى أكبر دولة أوروبية من حيث الاقتصاد.

وذكر موقع قطريليكس، أنه خلال تواجد الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، قال أكبر الباكر، إن الخطوط الجوية القطرية ستدرس شراكة مع "لوفتهانزا" لتعزيز خدمات النقل الجوي والسياحة في ألمانيا.

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وتابع موقع قطريليكس:"سرعان ما أطلقت الشركة الألمانية تصريحًا رسميًّا تنفي ما ذكره أكبر الباكر؛ حيث قال المتحدث باسم "لوفتهانزا": إن الشركة لم تقم بتخصيصها حتى تؤممها في قطر، كما أنه في أكثر من مناسبة قام رئيس "لوفتهانزا" بانتقاد الخطوط الجوية القطرية متهمًا إياها بتلقي دعم حكومي غير عادل؛ ما يفقد ميزة التنافسية ويقضي على أيّ تنافسية فى الدوحة".