شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طرد الدوحة للإعلامى خليفة الرميحى بعد انتقاده الخطوط القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن النظام القطرى يستمر فى اتباع سياسة تكميم الأفواه من جانب أى شخص ينتقد رجاله، فى أحدث واقعة تم طرد الإعلامى خليفة الرميحى ومنعه من الظهور مجددًا عبر الشاشة بعد انتقاده لـ"أكبر الباكر" رئيس شركة الخطوط الجوية القطرية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه فور تحدث الإعلامى خليفة الرميحى عن سياسات شركة الخطوط الجوية القطرية الخاطئة التي يتبعها أكبر الباكر رئيس الشركة سيطرت حالة من الغضب عليه، وطالب تميم بمعاقبة الرميحي فورًا وحرمانه من الظهور مجددًا على القنوات المحلية.

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وتابع موقع قطريليكس: سمح تولي أكبر الباكر رئاسة الخطوط الجوية القطرية منذ العام 1997 التحكم في كل شيء يخص الشركة ويعطي توجيهات للنظام فيما سيتم اتخاذه من توسعات حتى تخدم التوجهات الإرهابية للنظام، حيث توسع في الدول الإفريقية بشكل ملفت للنظر بغرض سرقة ثروات منطقة القرن الإفريقي رغم عدم جدوى تشغيل رحلات جوية إلى تلك المنطقة.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن موقف النظام القطرى من الإعلامي خليفة الرميحي يدل على تبدد ما يتغنوا به من توفير مُناخ للحريات للجميع، ولكن الحقيقة هي منح الحريات لكل شخص ينتقد دول المقاطعة العربية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر نظرًا لدعم الدوحة للإرهاب فى الدول العربية.