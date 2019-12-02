إصابات بين المتظاهرين برصاص مجهولين فى ساحة ثورة العشرين بالنجف العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، وقوع إصابات بين المتظاهرين برصاص مجهولين فى ساحة ثورة العشرين وسط مدينة النجف جنوبى العراق.
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