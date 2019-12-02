شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات بالجزائر: عقد مناظرة تلفزيونية بين مرشحى الرئاسة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبل، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.

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وقال علي ذراع، مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات - في تصريح مقتضب له اليوم - إن "موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسيات قد تحدد يوم الجمعة المقبل"، موضحا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذه المناظرة (التوقيت، المدة، البث، المذيعين) سيفصح عنها لاحقا.

وكان محمد شرفي رئيس السلطة قد أعلن أنه اتفق مع جميع المرشحين على عقد المناظرة، وقد أبدوا جميعا موافقتهم على المشاركة فيها.

وفي حال عقدها، تصبح هذه المناظرة الرئاسية هي الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر منذ الاستقلال عام 1962