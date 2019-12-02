شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام يقضى وقتا فى خيمة كويتية تقليدية ويلتقى طلاب الجامعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير وليام، دوق كامبريدج، بعدد من الشباب الكويتين من طلبة الجامعات ورواد الأعمال للتعرف على إنجازاتهم وطموحاتهم، وقضى وقتا فى خيمة كويتية تقليدية.

وكشفت السفارة البريطانية فى الكويت، أن الأمير وليام قضى وقتا فى خيمة بصحراء الكويت، وقالت: "صاحب السمو الملكى الأمير ويليام يلتقى فى خيمة كويتية تقليدية بصحراء الكويت الجميلة عدد من الشباب الكويتى من طلبة الجامعات ورواد الأعمال للتعرف على إنجازاتهم وطموحاتهم".



استقبال الأمير وليام فى الكويت



السفارة البريطانية

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ووصل الأمير وليام، إلى الكويت، أمس الأحد فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام هى الأولى من نوعها ضمن جولة تشمل أيضا سلطنة عمان.



الأمير وليام فى الكويت



الأمير وليام



دوق كامبريدج

وكان فى استقبال الأمير وليام، وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى، الشيخ علي جراح الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميرى، رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ورغم وصوله بالأمس، إلا أن البرنامج الرسمى بدأ اليوم الاثنين، وتأتى الزيارة فى إطار احتفالات البلدين الصديقين بالذكرى الـ120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية - البريطانية.