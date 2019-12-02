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الصلاة على الامير متعب غدا بعد صلاة العصر فى جامع الامام تركى والعشاء فى المسجد الحرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

اعلن الديوان الملكي السعودى عن اداء الصلاة على الأمير متعب بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء في جامع الامام تركى وبعد العشاء فى المسجد الحرام.

وجاء فى البيان " إلحاقاً لبيان الديوان الملكي الصادر بشأن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

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فقد تقرر أن تكون الصلاة على المغفور له - بإذن الله تعالى - بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

 

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