جليك: كل طوبة توضع في فلسطين المحتلة تصعّد العنف

أنقرة/ الخليج 365

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن كل طوبة توضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعّد العنف في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك، الإثنين، خلال انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب في العاصمة أنقرة.

وأشار المتحدث إلى مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، على خطة مشروع بناء مستوطنة جديدة في مدينة الخليل الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

ولفت جليك إلى أن المشروع سيؤدي إلى هدم مساكن الفلسطينيين في منطقة الحسبة، الأمر الذي سيضاعف من معاناتهم.

وقال إن هذه الوحدة الاستيطانية تخالف القانون الدولي، ومفهوم حل الدولتين.

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وأضاف: "كل مستوطنة جديدة غير قانونية وكل طوبة توضع في المناطق المحتلة، هي خطوة تصعّد من وتيرة العنف، ونهج يهدم مشروع حل الدولين".

وأشار إلى أن تشييد المستوطنة الجديدة سيؤدي إلى تشكيل استمرارية استيطانية جغرافية في الحرم الإبراهيمي.

وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، الأحد، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية سيقام الحي الاستيطاني فيما يعرف بسوق الجملة بالخليل.

وتقع البلدة القديمة من الخليل تحت السيطرة الإسرائيلية، منذ عام 1967، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

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