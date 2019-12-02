بعد تطهيرها من الإرهاب.. تركيا تعيد افتتاح مدرسة بتل أبيض السورية

تل أبيض/ أشبر أيايدين/ الخليج 365

أنهت تركيا أعمال الصيانة في مدرسة ابتدائية، بمدينة تل أبيض شمالي سوريا، وأعادت افتتاحها الاثنين، بعد تطهير المنطقة من الإرهابيين، ضمن عملية "نبع السلام".

وجرت الأعمال، في مدرسة "مشرفة الحاوي"، بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية، وولاية شانلي أورفة.

وكانت مرافق المدرسة قد تضررت جراء استهدافها من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وتحتوي المدرسة على 6 قاعات دراسية، وتستوعب 115 تلميذا.

وقال والي شانلي أورفة، عبد الله أرين، للأناضول، إن الجيش التركي تمكن من تطهير مدينتي تل أبيض، ورأس العين، خلال فترة قصيرة جدا.

وأضاف أرين، أن عملية "نبع السلام" تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن تركيا قدمت جميع أنواع المساعدات إلى المحتاجين السوريين منذ 2011.

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وأكد أن "تركيا ستواصل تقديم مختلف أنواع الدعم للإخوة السوريين، دون انتظار أي مقابل منهم".

من جانبه، أفاد رئيس المجلس المحلي بتل أبيض، وائل حمدو، بأن افتتاح المدرسة مجددا هو من نتائج عملية "نبع السلام"، مقدما الشكر لتركيا.

بدورهم، أعرب التلاميذ، عن سعادتهم الكبيرة بالعودة إلى المدرسة، مقدمين الشكر لتركيا على إعادة صيانتها وتوفير الأمن في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.







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