ليبيا.. "الوفاق" تعلن سيطرتها على 3 آليات لحفتر جنوبي طرابلس‎

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، سيطرتها على 3 آليات عسكرية لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.



وأضافت عملية "بركان الغضب"، التابعة للوفاق، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن عملية الاستيلاء على الآليات تمت، خلال تعاملها عصر الإثنين، مع عناصر لقوات حفتر والمسنودة بالمرتزقة.

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وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365 أن مواجهات عنيفة شهدها محور الخلاطات بين قوات حكومة "الوفاق" وعناصر حفتر حيث سمعت أصوات المدفعية واشتباكات بشكل كثيف.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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