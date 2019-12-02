فنلندا.. تحقيق مع وزير الخارجية لاستعادة أطفال من سوريا

هلسنكي/ الخليج 365

باشرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفنلندي، الاثنين، تحقيقا حول ادعاءات تفيد بممارسة وزير الخارجية بيكا هافيستو، ضغوطا على مسؤول في الوزارة لاستعادة أطفال فنلنديين من سوريا.

وتداولت وسائل إعلام محلية، الادعاءات التي تفيد بأن هافيستو، مارس ضغوطا في وقت سابق على المدير العام للخدمات القنصلية في الوزارة، باسي تيومنين، من أجل إعادة أطفال فنلنديين من مخيم "الهول"، شمال شرقي سوريا.

وأوضحت صحيفة "İlta-Sanomat"، أن هافيستو أعطى تعليمات إلى تيومنين، تقضي بإعادة الأطفال من المخيم عن طريق البعثة الدبلوماسية، ولم تشمل التعليمات إعادة أمهات الأطفال.

وأضافت الصحيفة، أن المسؤول رفض تعليمات الوزير، بداعي مخالفتها للقوانين المحلية والدولية، لتتم إقالته من منصبه إثر ذلك.

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وقال هافيستو، في تصريحات صحفية، إن صلاحياته تخوله تغيير المسؤولين في الوزارة، رافضا التعليق على إمكانية عودة تيومنين إلى منصبه، أوإعادة المواطنين الفنلنديين من سوريا.

وفي السياق، طالبت اللجنة الوزير، تقديم توضيحات حول الموضوع.

وبحسب معطيات الاستخبارات الفنلندية، توجه نحو 80 مواطن فنلندي إلى مناطق الحرب في سوريا والعراق، انضم بعضهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويوجد في مخيم "الهول" الذي أقامه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، 11 امرأة فنلندية، رفقة نحو 30 من أطفالهن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.