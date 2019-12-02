وفد إسرائيلي يبحث في واشنطن اتفاق "عدم اعتداء" مع دول الخليج

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

وصل وفد إسرائيلي إلى واشنطن، الإثنين، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق "عدم اعتداء" مع دول الخليج، وفق ما أعلنه وزير خارجية تل أبيب يسرائيل كاتس.

وقال كاتس، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "وفدًا إسرائيليًا وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات متطورة حول إمكانية التوصل لاتفاق (عدم الاعتداء) بين إسرائيل ودول الخليج".

وأشار إلى أنّ "واشنطن تعمل مع دول الخليج لتحقيق ذلك".

ونوه كاتس بأنّ الوفد الإسرائيلي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ومجلس الأمن القومي والجيش.

ولم يشر الوزير الإسرائيلي ما إذا كانت المحادثات ستقتصر على الجانب الأمريكي، أم ستشهد مشاركة مسؤولين بدول الخليج.

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وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن كاتس، أنه اجتمع بوزير خارجية إحدى الدول العربية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون تحديد هوية الوزير العربي.

كما زار كاتس، في يوليو/تموز الماضي، أبوظبي، عاصمة الإمارات، بحسب بيان له.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

ورغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع زادت خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات.

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