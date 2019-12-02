بومبيو يدعو الدول الأوروبية للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الدول الأوروبية للانسحاب من الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.
وقال بومبيو في كلمة له بجامعة لويفيل، اليوم الاثنين: “ندعو (الأوروبيين) للتخلي عنهم (الإيرانيين)، لأن هذا الأمر (البقاء ضمن الاتفاق) غير بناء”.
وأضاف أن “الخبراء أخطأوا عندما اعتبروا أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستكون عقيمة إن لم تنسحب الدول الأوروبية من الاتفاق”، واصفا العقوبات الأمريكية على طهران بأنها “فعالة”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
من جهتها، أكدت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق التزامها به، وعملت على إنشاء آلية للتجارة مع إيران التفافا على العقوبات الأمريكية.
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