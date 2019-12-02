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بالفيديو .. الأمطار تغرق أحياء جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق غرق أحياء في محافظة جدة، بمياه الأمطار، والتي تسببت في غرق العديد من السيارات، وعرقلة الحركة المرورية.

وكانت محافظة جدة، قد شهدت صباح اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة استمرت لعدة ساعات، ما تسبب في غرق بعض الأحياء بالمياه.

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