الديوان الملكي: الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر غدًا الثلاثاء

صحيفة الخليج الالكترونية “بيان من الديوان الملكي” إلحاقًا لبيان الديوان الملكي الصادر بشأن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، فقد تقرر أن تكون الصلاة على المغفور له – بإذن الله تعالى – بعد صلاة العصر غدًا الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في اليوم نفسه بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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