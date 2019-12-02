الأخضر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج

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صحيفة الخليج الالكترونية
تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للدور نصف النهائي بمسابقة كأس الخليج العربي “خليجي 24” بعد فوزه على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف.
سجل أهداف المنتخب السعودي، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة، فراس البركان في الدقيقة 26 وهتان باهبري هدفين، فيما سجل للمنتخب العماني المنذر العلوي.
وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب السعودي رسمياً إلى الدور نصف النهائي ليلاقي المنتخب القطري، الذي تأهل بعد فوزه برباعية على نظيره الإماراتي.
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