دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo Y9s بكاميرة رباعية وسعر 283 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Vivo اليوم عن هاتف Vivo Y9s الذي ينطلق بكاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع نتوء للكاميرة الأمامية، إلى جانب مستشعر للبصمة في الشاشة وسعر 283 دولار.

يتميز هاتف Vivo Y9s بشاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تشغل الشاشة 90% من إطار الهاتف.

كما يدعم هاتف Vivo Y9s رقاقة معالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً تتميز الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro أيضاً بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

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أيضاً يتميز Vivo Y9s بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، كما يأتي بتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد من الجهة الخلفية، مع بطارية بقدرة 4500 mAh تدعم تقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo Y9s بكلاً من ألوان الأزرق، الأسود إلى جانب اللون الوردي، على أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني الآن بسعر 283 دولار.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo Y9s بكاميرة رباعية وسعر 283 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.