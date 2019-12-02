شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هيئة الصحفيين السعوديين تكرم المتميزين بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز الصحفيين السعوديين المتميزين بالسعودية، بحضور وزير الإعلام السعودى تركى الشبانة وعدد من الوزراء ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك والكاتب الصحفى عثمان الصينى عضو مجلس إدارة الجائزة، وجميل الديابى عضو هيئة الصحفيين السعوديين، وكوكبة من السياسيين والإعلاميين. .

بدأ الحفل بالسلام الملكى و فقرة أوبرالية وموسيقية والتقط وزير الاعلام صورة تذكارية مع الفائزين منهم على العليانى الفائز فى فرع التقرير المصور، وعبدالله بن عبدالعزيز عن فرع الحوار المصور.

جانب من توزيع الجوائز كما كرم المنتدى عددا من رموز الإعلام السعودى منهم مريم الغامدى و عبدالرحمن الراشد، ومن جانبه قال خالد المالك إن الزخم الإعلامى الذى تشهده المملكة العربية السعودية وانعقاد المنتدى الأول للإعلام السعودى يتزامن مع الإعلان عن انشاء مدينة للإنتاج الإعلامى فى الرياض. Advertisements

توزيع الجوائز كان منتدى الإعلام السعودى قد عقد فى نسخته الأولى بمشاركة 23 دولة و1000 إعلامى من مختلف الدول، تحت رعاية هيئة الصحفيين السعوديين برئاسة الكاتب الصحفى السعودى خالد مالك و يترأس المنتدى محمد فهد الحارثى . ويشارك في المنتدى نخبة كبيرة من الوزراء والسفراء السعوديين بعدد من الدول والقيادات الرسمية فى المملكة العربية السعودية، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين العرب والأجانب . ويضم المنتدى العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة يستضيف خلالها وزراء وشخصيات دولية وقيادات إعلامية دولية وعربية؛ لمناقشة تحديات صناعة الإعلام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هيئة الصحفيين السعوديين تكرم المتميزين بالمملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.